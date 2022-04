Corona-Protest in Wittenberg radikalisiert sich - immer mehr antisemitische Erzählungen

Wittenberg/MZ - Steffen Andersch sieht eine zunehmende Radikalisierung bei Redebeiträgen und Postings im Zusammenhang mit Corona-Protesten in Wittenberg. Die seien sicherlich gestartet worden in Sorge um die wirtschaftliche Existenz, sagte der Sprecher des in Dessau ansässigen Projektes „gegenPart - Mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus in Anhalt“: „Aber die Zeiten sind vorbei.“