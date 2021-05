Corona-Pandemie im Landkreis Wittenberg: 118 Fälle am Mittwochmorgen

Die Anzahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Landkreis Wittenberg lag am Mittwochmorgen bei 538. Im Vergleich zum Montag waren das nach Auskunft von Kreissprecher Ronald Gauert 17 mehr. In den kreisangehörigen Städten war der Zuwachs mit acht Personen in Wittenberg einer Übersicht zufolge am höchsten. Die Zahl der aktiven Fälle wurde am Mittwoch mit 118 angegeben.

Gleichzeitig konnten aber auch wieder Betroffene aus der Quarantäne entlassen werden. Von allen Patienten, bei denen bisher eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden ist, sind den Angaben zufolge 413 Personen wieder genesen.

Die Zahl derer, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt unverändert bei sieben. Es handelte sich um Patienten mit multiplen Vorerkrankungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 66,4.

Von Infektionen betroffen sind auch einige Einrichtungen im Landkreis, darunter Schulen und das Augustinuswerk. In der Einrichtung, in der man sich besonders um Menschen mit Behinderungen kümmert, wurden wie berichtet zehn Personen positiv getestet und abgesondert.

Beim Blick in die tägliche Statistik fällt ansonsten auf, dass im Verhältnis zu anderen Städten Oranienbaum-Wörlitz ausgesucht positiv dasteht. Dort wurden - Stand 17. November - nur acht Fälle insgesamt verzeichnet, drei von ihnen aktiv. Gegenüber der MZ sagte der Bürgermeister der Doppelstadt, Maik Strömer (CDU), am Montag, er habe dafür keine wissenschaftliche Erklärung, wohl aber eine Vermutung. Es ist, erklärte er, „hier doch sehr ländlich“. (mz)