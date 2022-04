Corona-Pandemie im Kreis Wittenberg: Weniger Fälle an Kitas und Schulen

Welche Regelungen derzeit in Klassen gelten.

Wittenberg/MZ - Trotz des immer noch hohen Fallaufkommens, sei das Pandemiegeschehen derzeit „beherrschbar“. Das sagte Kreissprecher Alexander Baumbach am Mittwoch. Auch wenn es zuletzt 200 neue Fälle an einem Tag gegeben habe, sei die Tendenz der Corona-Erkrankungen abschwellend. Die Zahlen in den Kitas und Schulen seien rückläufig - und es gibt einige Regel-Änderungen: