Claudia Wenzel spielt im „Bergdoktor“

Wittenberg/MZ - „Der Bergdoktor“ ist ein Dauerbrenner im ZDF. Die letzte Staffel, die 14., sahen im Schnitt 7,18 Millionen Menschen - so viele waren es noch nie. Am vergangenen Donnerstag ging die 15. Staffel an den Start, sechs Folgen warten noch auf das Publikum. Wie immer geht es emotional ausgesprochen turbulent zu. Und mit von der Partie ist die aus Wittenberg stammende Schauspielerin Claudia Wenzel. Sie spielt die Mutter der vom Bergdoktor (Hans Sigl) schwangeren Franziska (Simone Hanselmann). Und macht ihm das Leben schwer. Die MZ sprach mit der gerade urlaubenden Claudia Wenzel, bekannt auch als Verwaltungschefin Dr. Vera Bader in der Serie „In aller Freundschaft“ oder als Cora Franke in „Sturm der Liebe“.