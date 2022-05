Caritasverband Wittenberg: Wo insbesondere einkommensschwache Haushalte sparen können

Der Caritasverband Wittenberg bietet kostenlose Energieberatungen für Haushalte mit geringem Einkommen an. Ein paar einfache Tipps vom Experten.

Wittenberg/MZ - Die gestiegenen Preise, insbesondere für Strom, spielen nicht nur für Industrie und Wirtschaft sondern auch in privaten Haushalten eine entscheidende Rolle. Doch während die Bundespolitik sich über die Abschaffung der EEG-Umlage austauscht und über eine Gesetzesvorlage bezüglich einer einmalige Ausgleichszahlung an bestimmte Haushalte diskutiert, bleibt auch den Wittenbergern nur übrig, die hohen Energiepreise zu akzeptieren und auf günstigere Zeiten zu hoffen. „Doch es scheint kein Ende in Sicht“, meint Jörg Vibrans.