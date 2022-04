Campingplatz in Bergwitz über Ostern ausgebucht, Sanitärgebäude kurz vor Fertigstellung

Bergwitz/MZ - Der Trend, mit dem Wohnwagen in den Urlaub zu verreisen, hält weiterhin an: In der bevorstehenden Osterferienwoche erwartet der Campingplatz am Bergwitzsee zahlreiche Gäste. Wenn nicht kurzfristig jemand abspringt, wird es keinen einzigen freien Stellplatz mehr geben, „wir sind für die Ferienzeit komplett ausgebucht“, sagt Campingplatzchef Marek Staginnus. Schon in den vergangenen Frühjahrswochen war die Auslastung gut. „Wenn die Sonne scheint, dann setzen sich manche spontan ins Auto - und fahren los“, weiß Staginnus aus Erfahrung.