Brände in Coswig und in Griesen halten die Feuerwehr in Atem: Was passiert ist

Wittenberg/MZ - Im Westen des Landkreises Wittenberg haben am Wochenende zwei Brände die Feuerwehren in Atem gehalten. In Coswig brannte es am frühen Morgen am Güterbahnhof; bei dem Feuer in einer Gartenlaube wurde dort ein Mensch schwer verletzt. Ohne Personen-, aber mit erheblichem Sachschaden endete kaum 24 Stunden später ein Feuer in Griesen.