Brand auf der A9 bei Coswig verursacht Verkehrschaos

Auflieger und zwei transportierte Zugmaschinen gehen in Flammen auf.

Coswig - In der Nacht zum Donnerstag rückten Einsatzkräfte der Coswiger Feuerwehren aus, um auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz in Richtung Berlin einen größeren Brand zu bekämpfen. Auf dem Auflieger eines litauischen Lkw wurden drei Zugmaschinen mit Unfallschäden transportiert. „Einer dieser so beförderten Lkw fing Feuer“, erklärte der Coswiger Stadtwehrleiter Ingo Künne, der selbst vor Ort war.