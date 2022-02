Brand auf der A9 bei Coswig sorgt für Verkehrschaos

Auflieger und zwei transportierte Zugmaschinen gehen in Flammen auf.

Coswig - In der Nacht zum Donnerstag rückten Einsatzkräfte der Coswiger Feuerwehren aus, um auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz in Richtung Berlin einen größeren Brand zu bekämpfen. Auf dem Auflieger eines litauischen Lkw wurden drei Zugmaschinen mit Unfallschäden transportiert. „Einer dieser so beförderten Lkw fing Feuer“, erklärte der Coswiger Stadtwehrleiter Ingo Künne, der selbst vor Ort war.

Die Flammen gingen relativ schnell auf eine der beiden anderen Zugmaschinen und den Tieflader selbst über. Künne berichtete, dass zunächst die eigentliche Zugmaschine abgekuppelt und in einiger Entfernung in Sicherheit gebracht und dann der Brand bekämpft wurde. Ausgerückt waren sowohl die Coswiger Kameraden und Kameradinnen als auch Einsatzkräfte aus Klieken.

„Insgesamt waren wir mit vier Fahrzeugen und 18 Kameraden vor Ort“, sagte Künne. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an und bedingten eine Vollsperrung der Autobahn. Die Fahrbahn musste auch für die anschließenden Räumungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt bleiben.

Der gesamte Verkehr wurde an der Anschlussstelle Coswig abgeleitet und durch die Coswiger Kernstadt zur nächsten Auffahrt geführt. Bergung und Reinigung dauerten bis in die frühen Nachmittagsstunden an. Personen wurden nicht verletzt.