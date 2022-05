Betreiber von „Lesch & Staritz“ in Kemberg gehen in den Ruhestand

Nach rund 30 Jahren hören die Schwestern Gudrun Lesch und Siegrid Staritz auf. Was nun aus dem Bürowaren- und Zeitungsladen am Kemberger Marktplatz wird.

Kemberg/MZ - Mit gemischten Gefühlen blicken Gudrun Lesch und Siegrid Staritz, die seit fast 30 Jahren das Kemberger Schreibwaren- und Zeitungsgeschäft führen, auf den 2. April. An genau diesem Tag werden die Schwestern ein letztes Mal den Schlüssel der Eingangstür herumdrehen. Ein letztes Mal werden sie den Geruch frisch gedruckter Zeitschriften in der Nase haben, mit den Stammkunden ein Schwätzchen halten und nach Ladenschluss die Kasse abschließen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, doch inzwischen sind wir in einem Alter, wo wir wieder mehr Zeit mit unseren Männern verbringen wollen“, sagt die 69-jährige Lesch.