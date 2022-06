Besonderer Geburtstag

Uwe Quilitzsch in der Villa Hamilton, in der Werke Clérisseaus zu sehen sind.

Wörlitz/MZ - Es ist ein besonderer Schatz, der in der Villa Hamilton auf der Insel Stein zu finden ist. Zwar ist er keineswegs verborgen, aber nicht so bekannt. Deshalb rückt ihn die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz derzeit in den Fokus. Anlass ist der Geburtstag von Charles-Louis Clérisseau, des „Vaters“ des Schatzes, der sich am morgigen 28. August zum 300. Mal jährt.