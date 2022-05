Befindet sich Schwermetall im Wasser in der Region Elbe-Elster-Jessen? - Das ist dran an der Behauptung

In sozialen Medien wird verbreitet, dass Nickel das öffentliche Trinkwasser belaste. Was die Zuständigen sagen.

Wittenberg/Jessen/Zahna/MZ - Das Trinkwasser im öffentlichen Netz des WAZV (Wasser- und Abwasserzweckverband) Elbe-Elster-Jessen, zu dem auch Zahna-Elster gehöre, weise zu hohe Nickelkonzentrationen auf. Dies wurde über soziale Medien, darunter Chatgruppen in Jessen und Wittenberg, seit Sonnabend kolportiert. Auch die MZ war am Wochenende mit der Nachricht konfrontiert worden, es gäbe derartige Vorwürfe. Der WAZV dementiert auf seiner Webseite die Meldung, in der vor dem Wassertrinken gewarnt und behauptet wird, abgekocht dürfe es benutzt werden. Die Urheber behaupten, dass es eine entsprechende Warnung des Gesundheitsamtes gebe.