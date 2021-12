Bauausschuss von Oranienbaum-Wörlitz berät über Kita „Spielgarten“

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Für einen Ersatzneubau der Kita „Oranienbaumer Spielgarten“ soll eine neue Planung auf Basis zweier vorhandener Entwurfsvarianten ausgeschrieben werden. Eine entsprechende Empfehlung sprachen am Mittwochabend die Mitglieder des Oranienbaum-Wörlitzer Bauschusses an den Stadtrat aus. Das Votum war einstimmig, die Entscheidungsfindung nicht einfach, da die Abgeordneten, wie es zunächst schien, zwischen einer der Varianten, die beide der Überarbeitung bedürften, wählen sollten.

Genehmigung abgelaufen

Pierre Aster vom städtischen Bauamt hatte die Pläne zunächst erneut vorgestellt, insbesondere bei Variante I schlug negativ zu Buche, dass es sich um einen Entwurf aus 2011 handelt. Dieser sah zwar unter anderem Platz für 120 Kinder vor und es gab bereits eine Baugenehmigung, doch ist diese inzwischen abgelaufen. Die ehedem veranschlagten Kosten lagen den Angaben zufolge bei 3,1 Millionen Euro.

Vorzug: barrierefrei

Variante II stammt aus 2020 von einem Wittenberger Büro. Der Entwurf sieht ein eingeschossiges Gebäude vor, was den Vorzug der Barrierefreiheit hätte. Allerdings sei Platz nur für 100 Kinder. Kostenschätzung: 4,1 Millionen Euro. Nachteilig könnte sich, so Aster, die eingeschossige Bauweise auswirken, anders gefragt: Wie bewertet das in dem Gebiet die Denkmalpflege? Deren Auffassung, so Jana Pfeifer von der Wählergemeinschaft MuT, habe sich in den letzten Jahren geändert, sie wisse das aus eigener Erfahrung. Pfeifer war es auch, die im Bauausschuss anregte, beide Varianten als Grundlage für eine neue Planung zur Verfügung zu stellen.

„Es ist halb eins“

Ein Ersatzneubau der Kita „Oranienbaumer Spielgarten“ wird bekanntlich wegen des baulichen Zustandes der vorhandenen Einrichtung benötigt. Zur MZ sagte Pierre Aster am Donnerstag auf Anfrage: „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern halb eins.“ Die nun angestrebte Beauftragung neuer Planungsleistungen diene dazu festzustellen, „wohin es mit den Kosten geht“ - angesichts der gegenwärtigen Preissteigerungen. Erst dann werde klar sein, ob es ein Kommunaldarlehen gibt. Die Verwaltung sollte diesbezüglich wie berichtet mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg in Verhandlung treten.

Bemühungen für einen Ersatzneubau gibt es seit mehr als zehn Jahren, doch wurden Anträge auf Fördermittel aus unterschiedlichen Programmen stets abgelehnt.