Bauarbeiten auf L122 zwischen Senst und Cobbelsdorf starten

Coswig/MZ - An der Landesstraße 122 sollen am Montag, 2. Mai, zwischen Senst und Cobbelsdorf Bauarbeiten beginnen. Dies hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales bekanntgegeben. Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 400.000 Euro in eine neue Fahrbahndecke auf dem gut 1,8 Kilometer langen Abschnitt.

Dafür sind laut Ministerium insgesamt knapp drei Wochen eingeplant. So lange muss die Strecke voll gesperrt werden. Die ausgeschilderte Umleitung führt in beide Richtungen über die L 123 (Straach - Pülzig) und die Gemeindestraße von Pülzig nach Cobbelsdorf. „Bei störungsfreiem Verlauf der Arbeiten kann der Feierabendverkehr am 20. Mai schon wieder über die sanierte Strecke rollen“, so Pressesprecher Peter Mennicke.