Bauarbeiten an Bundesstraße: B2 zwischen Eutzsch und Wittenberg frei

Die B2 zwischen Eutzsch und Wittenberg ist seit Donnerstag ohne Einschränkungen befahrbar. Auf 2.200 Metern wurde zwischen dem Trogbauwerk in Höhe der Kreuzung mit der L131, der Kienbergstraße, bei Pratau und kurz vorm Ortseingang Eutzsch die Fahrbahn erneuert.

„Damit unser Verkehrsnetz auch in Zukunft belastbar und sicher ist, müssen wir regelmäßig in die Substanzerhaltung investieren“, so Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel vor Sanierungsbeginn. Die Trasse musste nach 16 Jahren wieder ertüchtigt werden.

Für rund 1,3 Millionen Euro wurde auf allen vier Spuren beider Richtungsfahrbahnen der alte Asphalt abgefräst und durch neue Binder- und Deckschichten ersetzt. (mz)