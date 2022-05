Baden wird 2022 in Coswig teurer

Coswig/MZ - Das Planschen und Sonnenbaden wird im kommenden Sommer in den Schwimmbädern teurer. Davon muss man momentan zumindest in Coswig ausgehen. Denn die - für die beiden Freibäder in Serno und Cobbelsdorf geltende - von der Verwaltung vorbereitete Beschlussvorlage, über die auf der Stadtratssitzung im Februar entschieden werden soll, fand bisher in den vorberatenden Ausschüssen unter den Stadträten fraktionsübergreifend Unterstützung.