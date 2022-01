Bad Schmiedebergerin will Anstöße geben

Heike Dorczok am viel genutzten offenen Bücherschrank - ein größerer ist in Planung.

Bad Schmiedeberg/MZ - Landrätin ist Heike Dorczok aus Bad Schmiedeberg zwar nicht geworden. Sie war bei der Wahl im vergangenen Jahr die einzige Frau im Kreise der neun Kandidaten und hatte einen couragierten, frischen Wahlkampf geführt. Die Niederlage, sie erhielt knapp fünf Prozent der Stimmen, bringt sie mitnichten dazu, ihr Engagement an den Nagel zu hängen.

Anspruch statt Arroganz

Kontakte und Energien aus der Wahlkampfzeit, sagt die Rechtsfachwirtin, die nach wie vor in Leipzig arbeitet, sollten nicht verloren gehen. Ebenfalls ihre Idee, die nicht zuletzt in dem Motto „Weil es besser geht“ besteht. Der Satz sei ihr bisweilen als Arroganz ausgelegt worden, berichtet Heike Dorczok: „So war das nicht gemeint.“ Es gehe vielmehr um einen Anspruch, nicht zuletzt um den „an mich selbst“.

Um also den Impuls weiterzuführen, ist vor einigen Wochen ein Verein gegründet worden, der just den Namen „weil es besser geht e.v.“ trägt. Sieben Mitglieder hat er, Heike Dorczok ist die Vorsitzende. Konzentrieren will sich das kleine Team auf Bad Schmiedeberg und die Ortschaften ringsherum. „Wir wollen“, heißt es auf der sich im Aufbau befindlichen Homepage, „für Bad Schmiedeberger Bürgerinnen und Bürger, ob jung oder alt, für Besucherinnen und Besucher, mithin für uns alle, eine Bereicherung sein, viel Freude bringen und einige Verbesserungen angehen.“

Vieles werde zu negativ gesehen, findet die Chefin, es gebe eine ganze Menge Engagement in der Region, Menschen, die mit Herzblut und Leidenschaft für ihre Heimat einstünden. Manchmal bedürfe es eines Anstoßes. Da möchte der neue Verein aktiv werden. Als Bereiche, in denen agiert werden soll, werden Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur,

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz, Heimatpflege und Heimatkunde angeführt. Begonnen wurde bereits in der Weihnachtszeit - mit Spielzeug- und Kleiderspenden an den Pflege- und Adoptivelternverein sowie an das Kinderheim im Schloss Pretzsch. Das bestehende Projekt der Bücherschränke, an denen sich jeder bedienen und die jeder bestücken kann, soll in Regie des Vereins fortgeführt und möglichst ausgeweitet werden.

Größerer Bücherschrank

Der Schrank auf der Kurpromenade werde oft genutzt, weshalb jetzt ein größerer in Planung ist. Keine ausrangierte Kühltruhe, sondern ein eigens vom Tischler gefertigtes Stück.

Wenn möglich plant „weil es besser geht“ pro Monat eine Aktion. Einen Flohmarkt zum Beispiel, einen Lesetag oder eine Lesenacht, das Aufstellen des neuen Bücherschrankes oder - nach Pretzscher Vorbild - Aufräum-, Säuberungs- und Verschönerungstreffen im öffentlichen Raum. Kooperationen mit anderen Vereinen, mit Eisenmoorbad oder Stadt seien gut vorstellbar, so Dorczok, auch die Einbeziehung der Ortschaften wünschen sich die Vereinsmitglieder. Willkommen sind weitere Ideen ebenso wie Spenden, denn nur so könnten Projekte gestemmt werden.

Einige weitere Informationen lassen sich der im Aufbau befindlichen Internetseite entnehmen: heikedorczok.de