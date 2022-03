Bad Schmiedeberger Verein ruft zum Saubermachtag

Bürger sind am Samstag eingeladen, sich zu beteiligen.

Bad Schmiedeberg/MZ/mac - Nach dem Frühjahrsputz in Wittenberg lädt nun auch Bad Schmiedeberg zu einem so genannten Saubermachtag ein. Wie berichtet hat der neu gegründete Verein „weil es besser geht“ die Initiative ergriffen und ruft die Bürger der Einheitsgemeinde dazu auf, sich zu beteiligen.

Der Frühling, heißt es in einer Ankündigung, grüße mit wunderschönen Blüten und Vogelgezwitscher - das verlange förmlich nach einem Frühjahrsputz. Die Stadt Pretzsch, schreibt Vereinschefin Heike Dorczok, mache es seit Jahren vor: „Nutzen auch wir den Aufschwung und putzen Stadt und Ortschaften heraus.“

Stattfinden soll der Saubermachtag am kommenden Samstag, dem 2. April. Ab 9 Uhr soll es dezentral losgehen, „und alle können mitmachen“, heißt es seitens des Vereines. Vorrangig sollen folgende Bereiche gesäubert werden:

Spielplätze, öffentliche Wege vor nicht genutzten Gebäuden und Flächen, rund um die Bushaltestellen und den Bahnhof, der Anger und andere Treffpunkte, auch Verweilplätze an den Wanderwegen, im Stadtwald und in den Parks können an die Reihe kommen, ebenso die Flächen vor der eigenen Haustür.

Eine Verschnaufpause und die Entsorgung des Kehrichts können in der Dommitzscher Straße in der Nähe des Bahnüberganges bis 14 Uhr erfolgen, teilt Heike Dorczok mit. Die Firma Zegarek stelle dankenswerter Weise einen Container zur Verfügung. „Über eine wirklich zahlreiche Teilnahme, einen vollen Container und damit eine saubere Stadt und Ortschaften freuen wir uns doch alle“, so die Bad Schmiedebergerin.

Etliche Reaktionen und Ankündigungen, wo wer beim Frühjahrsputz helfen möchte, hat es bereits gegeben. Ihre Familie wird unter anderem am Spielplatz Luisenstraße und am Abgabepunkt mit von der Partie sein, sagt Heike Dorczok. Fotos von den vollbrachten Taten werden nach ihren Worten gerne auf der Homepage des Vereins veröffentlicht.