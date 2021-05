Autobahnpolizei: Zwei Verkehrsunfälle auf der A9

Am Donnerstagmittag ist gegen 12.30 Uhr auf der Autobahn A9 zwischen Köselitz und Coswig ein 23-jähriger Fahrer eines BMW auf einen vorausfahrenden VW aufgefahren, als dieser stark bremste.

Beide Beteiligten befuhren hintereinander den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung München. Unmittelbar vor den beiden wechselte ein unbeteiligtes Fahrzeug vom rechten in den mittleren Fahrstreifen, woraufhin der VW-Fahrer bremsen musste.

Der BMW-Fahrer bemerkte das zu spät. An beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden von der Polizei auf 2.000 Euro geschätzt.

9.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf Autobahn A9

Fast zwei Stunden später gegen 14.15 Uhr ist es zu einer seitlichen Kollision zweier PKW zwischen Coswig und Vockerode gekommen. Die Ursache könnte Sekundenschlaf gewesen sein. Der 23-jährige Fahrer eines Seat befuhr die A9 ebenfalls in Richtung München im linken Fahrstreifen.

Von diesem kam er nach rechts ab und kollidierte seitlich mit einem Mitsubishi auf dem mittleren Fahrstreifen. Gegenüber der Polizei gab der junge Mann an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden auf 9.000 Euro geschätzt. (mz)