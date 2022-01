Auto überschlägt sich auf A9 bei Coswig: Autobahn für zwei Stunden gesperrt

Der Fahrer war in den Straßengraben gefahren. Sein Wagen überschlug sich daraufhin.

Coswig/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 bei Coswig ist am Donnerstag ein 65-jähriger Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 17 Uhr in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig zugetragen.

Ein 65-jähriger Fahrer eines Citroën befuhr die rechte Fahrspur. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben. Danach fuhr er zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend in der mittleren Fahrspur zum Stillstand. Der Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.200 Euro.

Die Autobahn musste bis ca. 19.15 Uhr gesperrt werden.