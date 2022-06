Angriff mit dem Messer in Coswig

Wittenberg/Coswig/MZ - „Ich habe mir die schlechteste Variante ausgesucht, mir zu helfen. Ich hätte nicht so reagieren sollen“, sagte der 22-Jährige in dem gegen ihn gerichteten Sicherungsverfahren, das am Montag vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau begonnen hat. Statt den Mann, der über mehrere Wochen hinweg bei ihm übernachtete, ohne viele Worte aus seiner Wohnung in Coswig zu weisen, griff er nach einem Streit am Nachmittag des 25. April 2021 zu einem Taschenmesser.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<