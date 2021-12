Angebote am dritten Adventswochenende in Wittenberg und Umgebung

Lutherhof und Augusteum in Wittenberg laden täglich zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr ein, sich an den Lichtinstallationen zu erfreuen. Jeden Tag kommt ein Fensterbild dazu und an den Adventssonntagen gibt es eine neue Lichtinszenierung im Hof. Am 12. Dezember Diesmal geht es um 25 Jahre Welterbe.

Wittenberg/MZ - Es gibt einiges, was am dritten Adventswochenende besucht oder bestaunt werden kann, natürlich immer unter Einhaltung der jeweiligen Hygiene- und Sicherheitskonzepte. Da sind zum Beispiel ein Lichtkubus im Lutherhof am Sonntagnachmittag, der verkaufsoffene dritte Advent und der Weihnachtsmarkt in Wittenberg, die Waldweihnacht in Möllensdorf, die musikalischen Andachten am Sonnabend in Pretzsch und Bad Schmiedeberg oder das Konzert von „Capriccio“ in Pretzsch. Wer gern noch mehr Angebote haben möchte als diese, findet hier noch einige Vorschläge:

Konzert in Köthen

„Musik mit viel Gefühl“. Das Motto ist Programm für Ulli Schwinge und genau das präsentiert er in seinem Weihnachtskonzert am Sonnabend, 11. Dezember, um 16 Uhr im Köthener Veranstaltungszentrum. Der Pianist, Komponist und Sänger Ulli Schwinge lebt von seinen Gefühlen. Seit mehr als 40 Jahren übersetzt der Musiker seine Emotionen in Töne, schafft Harmonie durch Melodien, ersinnt Lieder, die den Fluss des Lebens beschreiben. Wer Schwinge kennt, der erlebt ihn als Momente-Sammler. In diesen Tagen sind es Momente der Stille und Besinnlichkeit. In der Adventszeit ist der Musiker live am Flügel zu erleben, weihnachtlich, besinnlich und nachdenklich.

Singen vor der Wittenberger Stadtkirche

Das traditionelle Weihnachtssingen der Stadtkirche, das es seit 40 Jahren gibt, wird in diesem Jahr ins Freie verlegt. Der Wittenberger Posaunenchor, die Wittenberger Kantorei und die Kinderchöre laden am Sonntag, 12. Dezember, um 16 und um 18 Uhr auf den Bugenhagenplatz zwischen Stadtkirche und Jüdenstraße ein, gemeinsam die traditionellen Advents- und Weihnachtslieder zu singen. „Trotz all der nötigen Corona-Einschränkungen wollen wir uns gemeinsam auf die Weihnachtszeiteinstimmen“, sagt Stadtkirchenkantor Christoph Hagemann, der das Singen in diesem Jahr zum ersten Mal leitet. Es gilt die 3G-Regel, Teilnehmer benötigen einen Impf- oder Genesenennachweis oder eine Testbescheinigung. Der Zugang zum Kirchplatz ist sowohl von der Jüdenstraße als auch vom Kirchplatz aus möglich. Es gelten die üblichen Maßnahmen zum Infektionsschutz.

Feuerschale in Oranienbaum statt Fest

Nach der Absage des Adventsfestes vor der Oranienbaumer Stadtkirche am zweiten Advent wird vor dem Restaurant und Café am Markt am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Dezember, eine kleine Adventszeit ohne Zugangsbeschränkung organisiert. An Feuerschalen, die für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen, gibt es zwischen 15 und 20 Uhr Glühwein, Bratwurst und Grünkohl. Im Lokal selbst gilt die 2G-Regel. Dort werden zum Beispiel Wildgulasch mit Rotkohl und Entenbrust mit Grünkohl serviert.

Andacht in Söllichau statt Adventsmarkt

Zu einer musikalischen Adventsandacht in der Dorfkirche Söllichau laden der Heimatverein Söllichau und der Ev. Gemeindekirchenrat am Sonnabend, 11. Dezember, ab 15 Uhr, ein. Zwar wird der Adventsmarkt nicht wie geplant stattfinden können, aber der Tag soll doch nicht ganz ohne einen kleinen Hoffnungsschimmer sein. Dazu könnte ein Besuch in der adventlich geschmückten Dorfkirche beitragen, in der Kantor Norbert Britze aus Bad Düben an der Orgel musiziert und der ehemalige Söllichauer Pfarrer Christoph Krause zu Ruhe und Besinnung einlädt. Im Mittelpunkt wird der „Herrnhuter Adventsstern“ stehen, der seit 160 Jahren in zahllosen Häusern, Kirchen und Wohnungen weltweit leuchtet. Bei einem anschließenden Spaziergang empfiehlt Christoph Krause auch einen Blick in die Heimatstube mit ihrer weihnachtlichen Ausgestaltung und eine Runde um den Weihnachtsbaum vorm Söllichauer Kulturhaus.

Kunstgalerie und Kunstkalender in Roßlauer Ölmühle

Das Malstudio des Mehrgenerationenhauses „Ölmühle“ in Roßlau wird am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, ab 15 Uhr seine traditionelle Kunstgalerie eröffnen und gleichzeitig den eigenen Kunstkalender 2022 vorstellen. Dass dabei erstmals Originale und Kalender aufeinandertreffen ist laut Ankündigung ein Novum. Gezeigt werde sollen die Ölgemälde und Aquarelle aus 24 Kalenderblättern. Zu sehen seien Landschaftsimpressionen, regionale Ansichten, Lichtstimmungen, Porträts und Stillleben. Der Kunstkalender 2022 ist in der Ölmühle für acht Euro erhältlich.