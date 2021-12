Afghanischer Staatsbürger auf Lkw-Ladefläche in Coswig entdeckt

Coswig/MZ - Beim Entladen eines serbischen Lkw hat eine Speditionsfirma aus Coswig am Mittwoch nach eigenen Angaben einen 17-jährigen afghanischen Staatsangehörigen auf der verplombten Ladefläche festgestellt. Dies teilt die Bundespolizei Magdeburg mit, die am Mittwoch gegen 11.05 Uhr durch das Wittenberger Polizeirevier darüber informiert wurde. Der Lkw mit seinen beiden serbischen Fahrern im Alter von 49 und 56 Jahren sei nach Dänemark unterwegs gewesen und habe sich zur Teilentladung in Coswig befunden.

Wie es weiter heißt, war die Verplombung intakt, allerdings stimmte die Prüfziffer nicht mit den Papieren überein. Zur Registrierung und strafprozessualen Bearbeitung des Sachverhaltes wurden sowohl die Fahrer als auch der vermeintlich Geschleuste zum Bundespolizeirevier Dessau mitgenommen. Gegen 17.53 Uhr wurde die Bundespolizei Magdeburg durch die Polizeiinspektion Magdeburg über eine zweite Lkw-Schleusung an diesem Tag unterrichtet. Ort in diesem Fall war der Rastplatz „Euro Hohe Börde.“