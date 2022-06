Achtklässler in Kemberg schlüpfen in die Rolle von Kommunalpoltikern

Schüler der Kemberger Ganztagsschule schlüpfen in die Rolle von Kommunalpolitikern. Welche großen Aufgaben sie meistern müssen und wovor manche Respekt haben.

Kemberg/MZ - Wenn das Klassenzimmer zum Ratssaal wird und sich Achtklässler fast wie echte Kommunalpolitiker verhalten, dann ist ziemlich schnell klar: An der Kemberger Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ wird ein Planspiel durchgeführt. An diesem Mittwoch erhielten die Heranwachsenden einen genauen Einblick, wie Politik auf kommunaler Ebene funktioniert, welche Entscheidungen im Stadtrat getroffen werden können und wie man auf die Anliegen besorgter Bürger eingeht. „Die Schüler können sich dadurch in die Rolle der Stadträte versetzen, sie sind auch Ausschussmitglieder oder engagierte Bürger“, erklärt Sozialkundelehrerin Carmen Apelt, die als Gast den CDU-Bundestagsabgeordneten Sepp Müller nach Kemberg eingeladen hat. Er war für die Durchführung dieses Planspiels verantwortlich.