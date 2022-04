Abkühlung am Waldesrand in Zahna-Elster

Zahna-Elster - Normalerweise eröffnet Peter Müller mit einem Kopfsprung vom Startblock die neue Badesaison. Doch bevor der Bürgermeister (Freie Wähler) am Montag das Büro-Outfit gegen die Badehose getauscht hat, drehen bereits die ersten vier Schwimmerinnen im Becken ihre Runden. Das Stadtoberhaupt betont, dass er das Freibad Zahna „gern eine Woche früher aufgemacht hätte“, doch das Ergebnis der Wasserbeprobung sei erst am Eröffnungstag eingetroffen. Wenn Corona Geschichte ist und das Wetter mitspielt, öffnen sich im kommenden Jahr bereits am 1. Juni die Türen. „Oder noch ein wenig früher“, sagt er im gleichen Atemzug - und taucht ab.