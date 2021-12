Ab sofort Fuß vom Gaspedal an der Grundschule in Dabrun

An der Grundschule und der Kita in Dabrun gilt ab sofort Tempo 30. Wer sich dafür stark gemacht hat und warum ein maroder Zaun Bauchschmerzen bereitet.

Denise Fiedler freut sich sehr, dass der Antrag zur Tempo-30-Zone an der Kita und der Schule in Dabrun nach nur zwei Monaten genehmigt wurde.

Dabrun/MZ - Ab sofort müssen Autofahrer auf die Bremse treten, wenn sie an der Kita und der benachbarten Grundschule in Dabrun vorbeifahren. Wo noch kürzlich Tempo 50 erlaubt war, hängt seit neuestem ein 30er-Schild. Dieses wurde dort angebracht, weil es Autofahrer in der Vergangenheit mit der Geschwindigkeit nicht so genau genommen haben. „Die waren teilweise mit 70 km/h vorbeigerast. Das ist super gefährlich für viele Kinder, die dort spielen“, berichtet Denise Fiedler. Sie ist seit etwa zwei Jahren Mitglied im Ortschaftsrat in Dabrun und nahm die Sorgen vieler Eltern und Anwohner zum Anlass, umgehend etwas zu unternehmen.

Die Kreisstraße, die an der Kita Dabruner Elbspatzen, der Grundschule und am Spiel- sowie Sportplatz vorbeiführt, ist stark befahren. Wer aus Richtung Pratau unterwegs ist, der wird oftmals dazu verleitet, mehr Gas zu geben als erlaubt. Denn der Ort wird für etwa 300 Meter von einem unbebauten Feldstück unterbrochen. Aber auch dort gilt natürlich Tempo 50. Mit entsprechend erhöhter Geschwindigkeit sausen die Fahrer dann an Kita und Grundschule vorbei, die sich kurz hinter dem freien Feldabschnitt befinden.

Fuß vom Gaspedal nehmen

Meist zum Schulanfang im Sommer wurden daher an der Kreisstraße in Dabrun Laserkontrollen der Polizei durchgeführt. An diesen beteiligten sich auch Schüler, die die Autofahrer mit Schildern darauf aufmerksam machten, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Zwar waren die Fahrer kurzzeitig einsichtig, doch auf längere Sicht war klar: Es muss eine andere, eine effektivere Lösung her.

In Absprache mit Ortschaftsrat und Stadt Kemberg wandte sich die 26-jährige Denise Fiedler in einer Mail an den neuen Wittenberger Landrat Christian Tylsch (CDU) mit der Bitte, für den Straßenabschnitt auf Höhe der Schule und der Kita eine Tempo-30-Zone einzurichten. Sie erklärt: „Ich begründete diese Antragstellung mit den Einrichtungen und auch der Anzahl der Kinder, die dort spielen und in die Schule gehen.“ Und die Freude war groß, als nach etwa zwei Monaten Wartezeit die langersehnte Zusage des Landkreises eintrudelte. „Ich konnte es kaum glauben - wenig später stand dann auch schon das neue Schild“, sagt die junge Dabrunerin. Wer nun in der Zeit zwischen 6 und 17 Uhr unter der Woche, also von Montag bis Freitag, an den Einrichtungen vorbeifährt, hat sich an Tempo 30 zu halten - am Wochenende oder am späteren Abend darf wie zuvor 50 km/h gefahren werden.

Ein Dorn im Auge ist der jungen Ortschaftsrätin aus Dabrun noch ein ziemlich maroder Gartenzaun am Sportplatz neben der Schule. „Der müsste auch dringend erneuert werden, zumal dort im Sommer die Kinder unterrichtet werden und auch der angrenzende Spielplatz sehr viel genutzt wird“, sagt Fiedler. Sie und andere Eltern haben die Sorge, dass die Kinder auf die stark befahrene Straße rennen könnten - und im schlimmsten Fall von einem Auto erfasst werden. „Auf Höhe dieses Sportplatzes ist die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h bereits aufgehoben“, berichtet Denise Fiedler, fügt aber noch hinzu: „Eine Verlängerung dieser 30er-Zone ist nicht ausgeschlossen.“

Schulhof in Dabrun ist sicherer

Auf Nachfrage versichert Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU), er habe die Problematik auf dem Schirm und die Stadt werde sich darum kümmern. Wann genau der Zaun am Sportplatz erneuert werden soll, steht noch nicht fest. „Ich kann noch nicht sagen, ob wir es im nächsten Jahr schon schaffen“, erklärt der Rathauschef. Fest steht allerdings: In Dabrun an der Schule hat sich in jüngster Vergangenheit einiges getan. „Der Schulhof wurde erneuert und mit einer Umzäunung versehen. Das bringt schon mal mehr Sicherheit“, ist sich Denise Fiedler sicher - und die Tempo-30-Zone ebenfalls.