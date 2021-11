58-Jähriger wurde in Zahna eigentlich wegen defekter Beleuchtung kontrolliert

Zahna/MZ - Am Sonnabend wurde in Zahna in der Zallmsdorfer Straße gegen 19.55 Uhr ein Pkw Renault aufgrund defekter Beleuchtung angehalten und kontrolliert. Dabei stellte die Beamten bei dem 58-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Daraufhin wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Im Rahmen dessen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt.