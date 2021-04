Zwei Fälle innerhalb kurzer Zeit: Wer hat Katzenbabys in Plastiktüte entsorgt?

Stefanie Wagner vom Tierschutzverein Sangerhausen ist fassungslos: Tierhasser haben versucht, mehrere Katzenbabys nahe des Sportplatzes in Brücken zu entsorgen. Spaziergänger hatten jedoch die wenige Tage alten Stubentiger winselnd in Plastiktüten entdeckt und sich Hilfe suchend an den Tierschutzverein beziehungsweise an einen Tierarzt gewandt. Mit Erfolg, denn alle sieben Tierbabys haben die Torturen überlebt, wie Wagner stolz berichtet.

Katzenbabys in Plastiktüte: Polizei ermittelt

Ungeachtet des glücklichen Ausgangs wird die Tierquälerei vermutlich noch ein Nachspiel haben. Denn nach einer Anzeige der Tierschützerin ist das Polizeirevier Mansfeld-Südharz in der Angelegenheit aktiv geworden. „Es gibt verschiedene Ermittlungsansätze“, sagte Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz. Unter anderem stammt eine der verwendeten Plastiktüten aus einem Sangerhäuser Supermarkt. In ihr waren ursprünglich Tomaten verpackt, auch der sogenannte Barcode ist noch gut erhalten. „Eine konkrete Spur gibt es jedoch noch nicht“, sagte Schwan.

Indes drohen den Tätern empfindliche Strafen. Schließlich handelt es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, wie Schwan erklärt. Und wer einem Wirbeltier erhebliche Schmerzen oder Leid zufügt, der kann mit einer Geldstrafe und in besonders schweren Fällen sogar mit einer Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren belegt werden. Brückens Bürgermeister Michael Peckruhn (parteilos) hat wenig Verständnis für die Tat. „Es gibt doch Tierheime, dort kann man auch junge Katzen abgeben“, meint er.

Brücken: Zwei Fälle innerhalb kurzer Zeit

Wagner zufolge waren zunächst am Abend des 9. September von einer Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, nahe des Sportplatzes fünf Katzen in einer verschnürten Plastiktüte gefunden worden. Sie wurden von den Tierschützern in eine Pflegestelle nach Nordhausen gebracht. Wenige Tage später fand eine junge Frau, die ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs war, erneut zwei Kätzchen in einer Plastiktüte. Dank der Hilfe eines Tierarztes überlebten auch diese Katzenbabys. (mz)