Zwei Bäume bei Allstedt umgestürzt

Allstedt/MZ - Der heftige Wind hat am Sonntag mindestens zwei Bäumen, die in der Gemarkung Allstedt an Straßen standen, das Leben gekostet. Erstmals ging die Sirene in Allstedt nach 8 Uhr, da war nach Angaben aus der Leitstelle ein Baum bei Winkel auf die Straße gestürzt. Noch vor 12 Uhr musste die Allstedter erneut ausrücken - diesmal war ein Baum auf die L 219 in Richtung Lodersleben gefallen. Nach Informationen der Leitstelle gab es bislang keine weitere Zwischenfälle aufgrund des Sturms.