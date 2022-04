Zusammenlegung der Horte der Kitas in Berga, Kelbra und Tilleda stößt den Eltern auf

Berga/Kelbra/MZ - Die geplante Zusammenlegung der Horte der Kindertagesstätten in Berga, Kelbra und Tilleda führt nach wie vor zu hitzigen Debatten. Das zeigte sich bei der Informationsveranstaltung in der Gaststätte „Wilder Mann“ in Berga am Dienstagabend, zu der die Verbandsgemeinde Goldene Aue eingeladen hatte. Dabei wurde das Vorhaben, die Horte der Kindertagesstätten in Berga, Kelbra und Tilleda zusammenzuführen, den Eltern vorgestellt und die geplanten baulichen Maßnahmen an der Kita „Kyffhäuserzwerge“ in Kelbra von Britta Gaßmann, Bauamtsleiterin der Verbandsgemeinde, erläutert.