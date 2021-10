Zum historischen Eisenbahnwochenende im Mansfelder Land traf die Lok 11 auf die „Ferkeltaxe“

Klostermansfeld/MZ - Das vergangene Wochenende stand nicht nur im Zeichen der Wahl. Unter dem Motto „Drei Bahnen, drei Spurweiten“ feierten die Eisenbahnfreunde im Mansfelder Land 240 Jahre Bahn-Geschichte. Aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Jahr Verspätung wurde das Doppeljubiläum „100 Jahre Wipperliese“ und „140 Jahre Mansfelder Bergwerksbahn“ begangen, wenn auch in etwas kleinerem Rahmen. Dabei kam auch die frisch restaurierte Lok 11 der Bergwerksbahn zum Einsatz, die hier am Bockstal bei Klostermansfeld den Sonderzug zieht. Dies war zudem die einzige Stelle, wo sich die Wege der beiden Bahnen kreuzten und die Lok 11 auf die Ferkeltaxe, welche baugleich mit der historischen Wipperliese ist, traf. Die dritte Bahn im Bunde war die Parkeisenbahn in Vatterode.