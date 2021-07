Zukunftsfonds in Mansfeld-Südharz blickt einer negativen Entwicklung entgegen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Finanzmarkt meint es derzeit nicht gut mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Wie Angelika Klein (Linke) in ihrem letzten Bericht im Kreistag am Dienstag mitteilte, habe es zuletzt eine „ungünstige Renditeentwicklung“ gegeben. Dies sei in einer Telefonkonferenz des Anlageausschusses bereits im Mai festgestellt worden. „Sowohl im Bereich der Staatsanleihen als auch im Sektor der gedeckten Staatsanleihen verzeichneten sämtliche Laufzeitbereiche eine negative Entwicklung“, so Klein. Langlaufende Anleihen entwickelten sich im Vergleich zu kurzlaufenden schlechter.

Betrachtet wurde für diese Auswertung der Zeitraum zwischen Mitte Oktober vergangenen Jahres und Mitte April. Derzeit sind laut Landkreissprecher Uwe Gajowski 26,6 Millionen Euro im Fonds vorhanden. „Das Fondsvermögen ist weiterhin breit gestreut“, hatte Klein am Dienstag noch gesagt. Die Restlaufzeit der Rentenanlagen habe sich geringfügig auf 5,19 Jahre verlängert. „Das Durchschnittsranking bleibt unverändert bei A+.“ Die Anlagestrategie werde ebenfalls beibehalten.

Der Zukunftsfonds war 2009 mit dem Geld aus dem Verkauf der kreiseigenen Krankenhäuser an Helios geschaffen worden. Seither wurden jährlich Projekte für Vereine oder Soziales aus dem Fonds finanziert. Im Dezember 2020 hatte die damalige Landrätin Klein gesagt, das Volumen umfasse 26 Millionen Euro und sei in europäische Staatsanleihen und Pfandbriefe angelegt. Damals hatte sich auch das Rating von AA- auf das aktuell noch gültige A+ verschlechtert.