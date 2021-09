Ziegelröder Spielmannszug lädt zum Tag der offenen Tür

Ahlsdorf/MZ - Der Ziegelröder Spielmannszug sucht mit einem Tag der offenen Tür neue Mitstreiter. „Wir laden am 10. September in unser Klubgebäude in Ahlsdorf unterhalb der Grundschule ein“, sagt Vorstandsmitglied Peter Ahlborn. Mit der Veranstaltung wollen die Nachwuchsspielleute gemeinsam mit ihren Gästen außerdem in die Saison 2021/22 starten.

Bei dieser Gelegenheit sollen „Kinder und Jugendliche, die sich bisher noch nicht mit der Spielleutemusik befasst haben“, mit dieser Materie vertraut gemacht werden. „Wer Lust und Laune hat, kann alle Instrumente vor Ort gleich ausprobieren“, so Ahlborn. Die Mitglieder des Spielmannszuges würden sich über viele neue Mitstreiter freuen. Für seine Proben kommt das Ensemble jeweils freitags in der Zeit von 16.45 bis 18.15 Uhr im Saal der ehemaligen Gaststätte „Zur Sonne“ in Helbra zusammen.

Musikalische Grundausbildung für die Kinder

Neben der Gemeinschaft unter Gleichaltrigen und Gleichgesinnten lohnt sich die Mitgliedschaft im Spielmannszug noch aus einem anderen Grund: „Nicht zuletzt erhalten die Kinder durch unsere Übungsleiter eine musikalische Grundausbildung“, wirbt der Verein. Zum Tag der offenen Tür am kommenden Freitag im Klubgebäude in Ahlsdorf fährt das Spielmobil des Kreissportbundes mit Springburg und weiteren Überraschungen vor. Ahlborn: „Pfannkuchen und Grillwürste stehen für alle kleinen und großen Gäste bereit.“

Der Tag der offenen Tür findet am Freitag, 10. September, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Klubgebäude in Ahlsdorf, Neue Siedlung 65, statt.