Zeugen halten Ladendiebe in Klostermansfeld auf

Klostermansfeld/MZ - Drei Männer sind nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Klostermansfeld vorläufig festgenommen worden. Die 21, 22 und 39 Jahre alten Täter hatten versucht, einen Einkaufswagen voller Kosmetikwaren und Genussmittel aus dem Laden zu schieben, ohne dafür zu zahlen, so die Polizei. Dabei kam ein Kunde zu Fall und verletzte sich. Dank tatkräftiger Zeugen konnten die Diebe bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht gehindert werden. Die Männer sind bereits mehrfach aufgefallen, nun wird ein Haftantrag geprüft.