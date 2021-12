Benndorf/MZ - Am Sonntagabend haben Unbekannte in Benndorf eine Mülltonne in Brand gesetzt. Ein Zeuge hatte zwei Jugendlichen beobachtet, die in der Steigerstraße die Abfalltonne für Verpackungsmüll entzünden wollten, so die Polizei. Der Zeuge löschte das Feuer mit einer Gießkanne, die hinzugerufene Feuerwehr Klostermansfeld löschte möglich Glutreste ab.