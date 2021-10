Zehnter Spieltag der Kreisoberliga: Aufbau Eisleben trifft auf den SV Allstedt

Sangerhausen/MZ - Nein, krasser könnten die Gegensätze kaum sein. Auf der einen Seite Gastgeber Aufbau Eisleben, Tabellenvorletzter der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz und zuletzt mit einer 1:10-Klatsche vom Auswärtsspiel bei Wacker Helbra nach Helfta zurückgekehrt. Auf der anderen Seite der SV Allstedt, Tabellenführer der höchsten Spielklasse des Landkreises und zuletzt mit einer imponierenden Vorstellung beim 6:0 gegen den VfR Roßla.

Am Sonnabend nun stehen sich beide Teams gegenüber. Und zwar in Helfta. Die Rollen sind also klar verteilt. Und dennoch: Schwer vorstellbar, dass sich die Aufbau-Elf noch einmal so „abschlachten“ lässt, wie zuletzt in Helbra. Die Gastgeber brennen auf Wiedergutmachung. Die Allstedter dagegen wollen natürlich ihren Platz an der Sonne weiter zementieren und einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft zurücklegen. Schiedsrichter Jörn Langbein pfeift die Partie 14 Uhr an.

VfB Oberröblingen trifft auf Alemania Riestedt

Zur gleichen Zeit ist der VfB Oberröblingen, hartnäckigster Verfolger der Allstedter, ebenfalls auswärts am Ball. Allerdings geht es für den VfB nur halb so weit, das Team um Falco Heise spielt bei Alemania Riestedt. Elfmal gab es das Duell in jüngster Vergangenheit, die Bilanz ist ziemlich ausgeglichen. Fünf Erfolgen der Oberröblinger stehen vier Siege der Riestedter gegenüber. Der letzte Sieg der Alemania liegt aber schon geraume Zeit zurück, er gelang am 16. August 2008.

Auch der Tabellendritte Wimmelburg greift am Sonnabend in das Geschehen ein. Nach der ersten Saison-Niederlage (2:4 in Großörner) wollen die Grün-Weißen gegen die auf Rang fünf platzierten Volkstedter in die Erfolgsspur zurückkehren.

Fortuna empfängt Wacker Rottleberode

In der vierten Partie des Samstags stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die sich aus ungezählten Duellen ganz genau kennen und schon bessere Zeiten erlebt haben. Auf dem Helme-Sportplatz in Brücken empfängt Gastgeber Fortuna die Elf von Wacker Rottleberode. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um nicht im Tabellenkeller Fuß zu fassen.

Komplettiert wird der zehnte Spieltag der Kreisoberliga mit drei Sonntagspartien. Der VfR Roßla empfängt den Neuling SG Welbsleben/Quenstedt und wird es nicht leicht haben, nach dem verpatzten Allstedt-Auftritt wieder zur Normalform zu finden.

Die SpVgg Osterhausen, zweiter spielstarker Aufsteiger, tritt bei der SG Wippertal an. Und die SG Augsdorf/Helmsdorf erwartet das Tabellen-Schlusslicht Großörner.

Alle Partien der Kreisoberliga beginnen 14 Uhr.