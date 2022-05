Zehn Jahre für Mansfeld-Südharz: Rückblick auf den turbulenten Start der SMG

Die Standortmarketinggesellschaft feiert den ersten runden Geburtstag. Viele Projekte schob sie an, doch gerade der Beginn war turbulent. Ein Blick zurück.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - In diesen Wochen gibt es ein Jubiläum, das eher im Verborgenen begangen wurde: Die Standortmarketinggesellschaft Mansfeld-Südharz wurde zehn Jahre alt. „Die SMG blickt auf zehn Jahre erfolgreiche Arbeit im Landkreis zurück. Sie hat sich in den letzten Jahren modernisiert und neu aufgestellt, um den Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen“, sagt Geschäftsführerin Diana zur Horst-Schuster. Doch, während heute die SMG ein allgegenwärtiger und akzeptierter Bestandteil der Landkreisstruktur ist, gab es gerade in den Anfangszeiten Turbulenzen.