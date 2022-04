Zankapfel Verbrennverbot: Welche Pläne Landrat André Schröder in Mansfeld-Südharz hat

Landrat André Schröder möchte die Regeln fürs Verbrennen von Gartenabfällen ändern, so soll es etwa ganzjährig möglich sein. Was er noch vorhat.

Sangerhausen/Hettstedt/Eisleben/MZ - Im Landkreis Mansfeld-Südharz könnte es bald eine neue Regelung zum Verbrennen von Gartenabfällen geben. Dies ist zumindest die Absicht des neuen Landrats André Schröder (CDU). In seiner ersten Bürgermeisterrunde am Mittwochnachmittag trug er seinen Plan vor, entschieden ist allerdings noch nichts. Fest steht, dass es erst einmal beim Verbrennverbot bleiben soll. Allerdings will Schröder die Möglichkeiten für eine Ausnahme erleichtern, wie er den Bürgermeistern am Mittwoch nach MZ-Informationen vorschlug. Der Nachweis einer besonderen Härte entfällt.