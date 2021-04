Zahl der Amphibien in Mansfeld-Südharz stark geschrumpft

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen

Jeder kennt die Geschichte vom Froschkönig - durch einen Kuss wird aus einem grünen, glitschigen Tier ein Prinz zum Verlieben. Aber was, wenn es bald keine Frösche mehr zum Küssen gibt und das Quaken verstummt? Das soll natürlich nicht passieren. Um dafür zu sensibilisieren, fand am Sonntag der internationale „Rettet-die-Frösche-Tag“ statt. Er wurde 2008 ins Leben gerufen, um auf die weltweit zurückgehenden Amphibienpopulationen aufmerksam zu machen.

Auch im Landkreis beobachtet das Biosphärenreservat Südharz rückgehende Zahlen. „Seit 2001 betreuen wir die Krötenzäune und die gezählten Tiere zeigen eine kontinuierliche Abnahme“, so Marten Kieß zuständig für Biodiversität im Biosphärenreservat. „Am Flugplatz in Allstedt wurden im letzten Jahr einige tausend Tiere weniger gezählt“. Gründe dafür gebe es viele, sagt der Experte. Hauptgrund in den letzten Jahren war im Landkreis aber vor allem die zunehmende Trockenheit. Die Fortpflanzung der Amphibien erfolge größtenteils im Wasser, durch die Trockenheit fallen aber diese Habitate zunehmend weg. Marten Kieß: „In Questenberg zum Beispiel, gab es einen kleinen Teich, der trocken gefallen ist, und wo jetzt einfach gar keine Möglichkeit der Fortpflanzung mehr besteht.“

Hautpilz als Gefahr für Frösche und Kröten in Mansfeld-Südharz

Ein weiterer Grund sei der kursierende Chytridpilz. Dieser ist ein sich schnellverbreitender Hautpilz. „Amphibien atmen über die Haut, der Pilz frisst sich in diese und verhindert, dass Tiere weiter atmen können“, sagt Kieß. Und da sich alle Tiere im Grunde in einem Laichgewässer treffen, stecken sie sich dann auch alle sehr schnell an. Auch problematisch: Die Landschaft wird generell immer strukturärmer aufgrund der landwirtschaftlichen Methoden von heute. Alles sei übersichtlicher geworden und biete keinen Platz mehr für viele verschiedene Habitate. Das zunehmende Insektensterben in der Region sieht Marten Kieß auch als mögliche Ursache des Amphibien-Aussterbens, da damit auch eine Nahrungsquelle knapper wird. „Insgesamt spielen aber sehr viele Faktoren eine Rolle“, so der Experte für Biodiversität.

Möglichkeiten, das Aussterben zu verhindern, gibt es aber kaum. Einzig das Aufstellen von Krötenzäunen ermöglicht es, die Fortpflanzung der Amphibien zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde und der Gesellschaft für Sanierung und Gesamtstrukturentwicklung (GSG) mit Sitz in Helbra werden diese jedes Jahr aufgestellt. „Wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und der Frost aussetzt, kann man das Einsetzen der Wanderung beobachten“, sagt Kay Schönburg von der GSG Helbra.

Erdkröten im Eimer. Bei den wärmeren Frühlingstemperaturen wandern die Kröten und Amphibien zu ihren Laichplätzen zurück. Dabei müssen sie Straßen überqueren,die für sie eine Gefahr werden kann,indem sie überfahren werden. Die sogenannten Krötenzäune verhindern das überqueren der Straßen. Naturschützer leeren die Eimer regelmäßig aus und bringen die Tiere sicher über die Straße. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Bestand der Amphibien stark gesunken

Am häufigsten im Landkreis quaken die Erdkröten. Es gibt aber auch einige seltenere Exemplare: „In Hackpfüffel gibt es viele Moorfrösche und nur in Allstedt auch den Kammmolch“, so Marten Kieß. Das sei schon was Besonderes. Leider zeigen die erfassten Zahlen des Biosphärenreservats auch an diesen Orten einen starken Artenrückgang. Im Jahr 2015 wurden an dem 400 Meter langen Zaun in Hackpfüffel noch insgesamt 2.789 Tiere gezählt. Im vergangenen Jahr waren es dann nur noch 617 Tiere. Damit hat sich der Bestand auf ein Viertel verringert.

Auch auf dem Flugplatz in Allstedt, auf dem die meisten Tiere eingesammelt werden, zählte das Biosphärenreservat im Jahr 2015 zum Beispiel 3.557 Erdkröten und 2.237 Teichmolche. 2020 waren es dagegen nur noch 2.219 Erdkröten und lediglich 47 Teichmolche. Ein weiteres Extrembeispiel sei ein kleiner Teich bei Agnesdorf am Straßenrand. Marten Kieß: „Dort hat sich die Zahl der eingesammelten Amphibien innerhalb von fünf Jahren von 291 auf fünf verringert.“ Theoretisch sei es möglich, dass Frösche und Lurche gänzlich im Landkreis aussterben, so Kieß. Aber praktisch gesehen haben die Amphibien viele Katastrophen und Hürden in der Erdgeschichte überlebt. Und eine Schwankung der Zahlen sei auch natürlich. Es besteht also noch immer Hoffnung für Froschkönig und Co. (mz/Babett Gumbrecht)