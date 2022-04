Wurden die Bäume auf dem Schlossberg in Mansfeld rechtmäßig gefällt?

Nach Kritik überprüft Kreisverwaltung die Rechtmäßigkeit der Arbeiten auf dem Schlossberg in Mansfeld. Was dabei herauskam.

Zustand des Waldes auf dem Schlossberg in Mansfeld steht in der Kritik (Symbolbild)

Mansfeld/MZ - Wie sieht es auf dem Mansfelder Schlossberg aus? Bereits vor etwa einem Dreivierteljahr empörten sich Einwohner über den Zustand des Waldes auf dem Schlossberg. Sie kritisierten, dass abgeholzte Bäume kreuz und quer lagen. Daran scheint sich in der Zwischenzeit nicht viel geändert zu haben. „Die Bäume liegen immer noch rum und blockieren die Wege“, beschwert sich ein Mann, der dieser Tage die Region besuchte. Er hält es für wenig einladend, wenn Touristen mit diesem Anblick konfrontiert werden und fragt sich, ob am Schlossberg alles seine Richtigkeit habe. Denn nach seinen Beobachtungen werden auf dem Gelände gesunde Bäume gefällt, was er traurig findet: „Ich würde es verstehen, wenn kaputte Bäume gefällt werden.“