Wo wird im Landkreis Mansfeld-Südharz gegen Corona geimpft?

Sangerhausen/MZ/fs - Die mobilen Impfteams des Landkreises Mansfeld-Südharz machen in dieser Woche Station an folgenden Orten: Montag, 20. September, 12 Uhr bis 18 Uhr am Real-Markt in Hettstedt.

Am Dienstag, 21. September, von 8 Uhr bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt in Sangerhausen. Am Mittwoch, 22. September, ist ein Impfteam von 12 Uhr bis 18 Uhr am Einkaufszentrum „3E“ in Eisleben zu finden. Am Donnerstag, 23. September, wird von 12 bis 18 Uhr erneut am Real-Markt in Hettstedt gegen Corona geimpft.

Und am Freitag, 24. September, steht von 12 Uhr bis 18 Uhr ein Impfteam am Kaufland in Eisleben. Verimpft werden bei den einzelnen Terminen die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech, teilte die Kreisverwaltung per Presseinformation mit. Mit den niedrigschwelligen Angeboten sollen mehr Menschen als bisher erreicht werden.