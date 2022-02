Wo man an Grenzen gerät

Helfer aus dem Kreis erleben in Rheinland-Pfalz Dinge, die sie nicht mehr loslassen.

Frank Groener steht auf einer zerstörten Straße in Altenahr im Landkreis Ahrweiler.

Nürburg - - Es sind Tage, die Frank Groener wohl lange nicht mehr vergessen wird. Wahrscheinlich wird er die Erinnerungen sein ganzes Leben lang mit sich tragen. Es sind Erinnerungen an das unermessliche Leid, das das Hochwasser in den Südwesten Deutschlands gebracht hat. Der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz mit mehr als 100 Toten ist seit rund zwei Wochen zum Inbegriff für unfassbare menschliche Schicksalsschläge und Katastrophen geworden. Und Frank Groener ist dort, um zu helfen.