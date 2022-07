Wo in Mansfeld-Südharz die Christvespern an Heiligabend stattfinden - und wo nicht

Für die Christvespern an Heiligabend rüsten sich die Gemeinden mit sehr verschiedenen Strategien. Allstedt beispielsweise setzt wieder auf stille Einkehr.

Stimmungsvoll geschmückt wie hier in Questenberg sind die Kirchen auch in diesem Jahr. Die Gottesdienste schränkt Corona wieder ein.

Sangerhausen/MZ - Noch im Frühherbst hätte das kaum jemand geahnt - doch auch an Heiligabend 2021 stellt sich für Kirchgemeinden wieder die Frage: Wie halten wir es mit dem Gottesdienst? Die Christvesper am späten Nachmittag oder frühen Abend des 24. Dezember ist traditionell der Termin im Jahr, an dem die Kirche brechend voll wird. Angesichts der immer noch sehr hohen Corona-Inzidenzen wäre das kein gutes Szenario.