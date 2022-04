Wird Impfpflicht für die Pfleger zum Problem für die Einrichtungen?

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Der Termin rückt näher. Ab 15. März müssen Menschen in Pflege- und Gesundheitsberufen einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus vorweisen. Bei den Arbeitsagenturen gibt es erste Hinweise darauf, dass Menschen, die im Gesundheitswesen und in Pflegeberufen arbeiten, wegen der Impfpflicht in diesem Bereich ihren Job verlassen werden. Die MZ fragte nach, wie sich die Situation in der Region darstellt.