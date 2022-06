Windpark bei Quenstedt wird erneuert

Quenstedt/MZ - Aus Alt mach Neu: So lautet der Plan, den die Firma Enertrag Windfeld Quenstedt GmbH Co. KG hat. Auf der Fläche zwischen Quenstedt und Aschersleben sollen die bestehenden Windkraftanlagen erneuert werden. Repowering nennt man das. Das bedeutet, dass die alten acht Windräder durch vier größere und leistungsstärkere Windkraftanlagen ersetzt werden, heißt es in der Beschlussvorlage des Stadtrats der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<