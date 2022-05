Wieder ein Toter mit Corona im Landkreis Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ - In den vergangenen Tagen hat sich der Landkreis Mansfeld-Südharz - was die Sieben-Tage-Inzidenz angeht - im Landesmaßstab nach oben „gearbeitet“. Viele Tage wurde in MSH die landesweit niedrigste Inzidenz gemessen, seit geraumer Zeit hat sich das aber geändert. Inzwischen sind nur die Inzidenzen in Magdeburg (2.403,1) und im Jerichower Land (1.985,4) höher als in Mansfeld-Südharz (1.749,6). Bundesweit liegt der Landkreis aktuell damit auf Platz 100. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz geht es um die Zahl der Neuansteckungen unter 100.000 Einwohnern in den vergangen sieben Tagen.

