Wie zufrieden sind die Mieter der WBG?

Nordhausen/Rottleberode

„Wie zufrieden sind Sie bei uns?“ Noch bis 27. Mai fragt die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz, die außer in Nordthüringen auch Wohnungen in Rottleberode besitzt, ihre Mieter. Diese Umfragen haben bei dem Unternehmen seit Jahren Tradition. Der Vorstand und die Mitarbeiter der Genossenschaft hätten stets wichtige Erkenntnisse für das weitere Handeln und die gewünschte Weiterentwicklung der Genossenschaft ableiten können, teilt das Unternehmen mit. Die neue Umfrage sei aber deutlich umfangreicher als vergangene. Sie solle sehr ausführlich aufzeigen, wie zufrieden die Mitglieder sind, welche Wünsche sie haben und wo es Kritikpunkte gibt.

Die Vorarbeiten zu der Befragung, die in Zusammenarbeit mit dem ursprünglich aus Schweden stammenden Unternehmen AktivBo durchgeführt wird, haben bereits im vergangenen Jahr begonnen. Auf Grundlage der damals vorgenommenen Aktualisierung der WBG-Mitgliederdaten hätten in den vergangenen Wochen die Fragebögen auf dem gewünschten Kommunikationsweg - digital oder per Post - zugesandt und wieder entgegengenommen werden können.

„Für uns war es spannend zu erfahren, welchen Weg unsere Mitglieder bevorzugen. Das Ergebnis: Rund zehn Prozent haben sich für den digitalen Weg per Mail entschieden. Die gesamte Rücklaufquote liegt schon jetzt bei über 45 Prozent, ein fantastisches Ergebnis. Das zeigt, wie interessiert viele unserer Mitglieder die Entwicklung der WBG Südharz begleiten wollen“, so der WBG-Vorstand. Derzeit würden bereits die Ergebnisse der anonymen Befragung von AktivBo erfasst und zur Auswertung vorbereitet. Vorstand und Mitarbeiter der WBG Südharz hoffen aber bis 27. Mai weiterhin auf rege Teilnahme. Im Juni sollen die Befragungsergebnisse bereits vorliegen und dann in Arbeitsgruppen diskutiert werden. (mz)