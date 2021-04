Wie wollen die Kandidaten dem Bevölkerungsschwund entgegenwirken?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Welche Pläne haben die fünf Kandidaten, um dem Bevölkerungsschwund im Landkreis entgegenzutreten und mehr junge Leute zu halten und in die Region zu locken?

Silvio Jacob (FBM): Gleichwertige Lebensverhältnisse

Kandidat der Freien Bürger Mitteldeutschland (FBM) und der Linken • lebt in Mansfeld • Betriebsratsvorsitzender bei Romonta in Amsdorf

Der Wandel in Wirtschaft und Mobilität wird voranschreiten. Mit dem bereits beschlossenen Kohleausstieg und damit einhergehenden Strukturwandel können sich neue Ungleichgewichte, aber auch neue Chancen ergeben. In unserem Landkreis lebt es sich ganz gut und es ist deshalb für mich als Landrat wichtig, diese Vorzüge zwischen Querfurter Platte und Harz aufzuzeigen und zu stärken.

Es gilt diese Entwicklung zu fördern und gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Gerade um junge Menschen und Familien für die Vorzüge des Lebens auf dem Land bei günstigen Grundstückspreisen zu überzeugen, benötigen wir flächendeckenden Zugang zu schnellen Internetverbindungen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr kann und sollte einen Beitrag zur Stabilisierung des ländlichen Raumes leisten.

Mit dem Zukunftsfonds des Landkreises können Kinder- und Freizeiteinrichtungen, öffentliche Einrichtungen und örtliche Vereine unterstützt werden, um eine gute Lebensqualität zu ermöglichen. Das vorhandene, flächendeckende Angebot an Kindertagesstätten und Schulen gilt es ebenso aufrecht zu erhalten wie die bisherige Kultur- und Theaterförderung. Ich werde mich als Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz dafür einsetzen, dass die Landesregierung die Landkreise in den ländlichen Räumen stärker unterstützt.

Cathèrine Kayser (AfD): Willkommenskultur für Kinder

41 Jahre alt • lebt im Seegebiet Mansfelder Land • Unternehmerin im Qualitätsmanagement, Handel und Seniorenservice

Abwanderung und fehlende Kinder machen den Landkreis Mansfeld-Südharz zu einem demografischen Krisengebiet. Der Bevölkerungsschwund hat vor allem mit der verfehlten Wirtschafts- und Familienpolitik zu tun. Kinder gelten als Karrierehemmnis, als Belastung und Einschränkung der persönlichen Freiheit. Wer sich hier in der Region wohlfühlen will, muss auch eine Arbeitswelt vor der Tür haben und die Familien auch ernähren können.

Seit zwölf Jahren werden mit dem Industriepark Mitteldeutschland neue und viele Arbeitsplätze versprochen, diese enttäuschte Generation kann nicht zurückgeholt werden. Ich werde mich als Landrätin für eine Willkommenskultur für Kinder einsetzen und die Fördermöglichkeiten für den Mittelstand ausreizen. Staatliche Verwaltungsstrukturen können hier deutlich mehr leisten - zum Beispiel ein Familienbeauftragter zur Weiterentwicklung von Familienfreundlichkeit.

Familien entlasten, fördern und unterstützen ist mein Ziel. Unser Landkreis Mansfeld-Südharz wird in den Fokus der Politik die Familien und den Mittelstand rücken. Egal ob Schulwegplanung, Unterstützung sozialschwacher Familien oder die Schaffung eines neuen Familienpasses - wir schaffen einen familienfreundlichen Landkreis Mansfeld-Südharz.

Carsten Reuß (SPD): Ein Arbeitsplatz allein reicht nicht mehr aus

Unterstützung durch Die Grünen • 41 Jahre alt • lebt in der Stadt Arnstein • Gebietsleiter Sparkassenorganisation • Stadtratsvorsitzender Arnstein

Um die Bevölkerungsentwicklung positiv zu beeinflussen, muss sich der Landkreis seiner Aufgaben bewusst werden. Es geht nicht nur darum, neue Ansiedlungsinteressierte für unseren Landkreis zu begeistern, sondern auch unseren Kindern Anreize und Möglichkeiten zu schaffen, hier im Landkreis zu bleiben.

Um die Attraktivität des Wohnortes zu erhöhen, müssen neben den möglichen Arbeitsplätzen auch weitere Faktoren berücksichtigt werden. Dazu zählt u.a. eine zeitgerechte, digitale Infrastruktur. Ebenso spielen Kindergärten und Schulen in der Fläche eine weitere wichtige Rolle, parallele Angebote in den Einrichtungen müssen aufrecht erhalten werden. Hier rede ich explizit von der Kita- und Schulsozialarbeit.

Zusätzlich müssen ausreichend Möglichkeiten in der Freizeitgestaltung angeboten werden. Die Unterstützung von Vereinen, Feuerwehren und sonstigen Ehrenämtern ist unumgänglich. Es müssen wirtschaftliche Netzwerke gepflegt werden, um Stellenbörsen, Gründungshilfen und etablierte Unternehmen aufzeigen zu können. Und um den Zugang zu externen Ansiedlungsinteressierten zu erhalten, müssen wir in erster Linie unseren Landkreis vermarkten. Ein funktionierendes, flächendeckendes Tourismusmanagement ist der Schlüssel hierfür!

Die Landratskandidaten: Silvio Jacob (FBM), Cathèrine Kayser (AfD), Carsten Reuß (SPD), André Schröder (CDU) und André Ulrich - (Fotos: Zimmer/AfD/Schröder/Reuß/Lukaschek/imago: imagebroker, Pathermedia, lunamarina, Rainer Weisflog)

André Schröder (CDU): Strukturen erhalten und modernes Leben auf dem Land

51 Jahre alt • aus Sangerhausen • ist verheiratet und hat zwei Kinder • Landtagsabgeordneter • Mitglied im Sozialausschuss des Landtages in Magdeburg

Um den Bevölkerungsrückgang in der Region zu stoppen, brauchen wir dauerhaft mehr Zuzüge als Fortzüge. Mit neuer Zuversicht und mehr Selbstvertrauen müssen wir deshalb unser Erscheinungsbild als Landkreis verbessern. Zur gezielten Anwerbung von Arbeitskräften für den Landkreis möchte ich eine stärkere Vernetzung mit Landesinitiativen und eine gezielte Förderung für Zuzugswillige. Auch ein Baukindergeld, mit dem dringend benötigte Fachkräfte bei uns Eigentum bilden, ist für mich vorstellbar.

Mit interessierten Bürgermeistern würde ich darüber gerne sprechen. Außerdem will ich den Erhalt wichtiger Strukturen in der Fläche und modernes Leben auf dem Land durch gut erreichbare Ortschaften mit schnellem Internet! Lebensqualität durch gute Arbeit in schöner Landschaft kann zu einem Markenzeichen für unseren Landkreis werden. Soziale und kulturelle Teilhabe werde ich als Landrat flächendeckend erhalten.

Mit Blick auf die Altersstruktur gilt es, noch stärker auf die Barrierefreiheit zu achten. Mit flexiblen Bedienformen möchte ich wichtige Versorgungsaufgaben in allen Ortsteilen sichern. Die medizinische Versorgung in unserer Region soll durch von der Kassenärztlichen Vereinigung getragene Arztpraxen erhalten bleiben.

André Ulrich: Verwaltung als vorbildlicher Dienstleister

Unabhängiger Kandidat ohne Partei im Rücken • 41 Jahre alt • lebt in Hettstedt • arbeitet bei einem Bio-Betrieb arbeitet

Konkrete Maßnahmen, die ich als Landrat ergreifen werde, um den Bevölkerungsschwund im Landkreis Mansfeld-Südharz zu stoppen und den Landkreis attraktiver für junge Menschen zu machen: Die Kreisverwaltung zu einem vorbildlichen Dienstleister für Bürger, Unternehmen und Ansiedlungswillige machen und mit gutem Beispiel im Kreis vorangehen.

Die Umsetzung eines kreisweiten Fahrradtourismuskonzeptes, wodurch auch die Bürger von einem ausgebauten Radnetz profitieren. Den Fokus der Standortmarketinggesellschaft (SMG) auf Fördermittelrecherche, -beratung und gemeinsame Antragsstellung mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, sowie auf effiziente Existenzgründerberatung legen - lieber real viele kleine Unternehmen, als der Traum von großen Ansiedlungen. Mit der SMG einen neuen Anlauf zur Ausweisung von Industrieflächen im Landkreis nehmen, um Möglichkeiten für Ansiedlungen zu bieten.

Impulse und Möglichkeiten für soziokulturelle Minizentren in allen Ortschaften geben. Erhalt der Mittel aus dem Zukunftsfonds für das Vereinsleben. Künftige Schulentwicklungsplanungen im Interesse von Kindern und Familien und nicht nach Haushaltslage. Bei der Erhebung der Kreisumlage die individuellen Bedürfnisse der Gemeinden berücksichtigen und diesen Handlungsspielräume geben, anstatt nur zu beauflagen.

In aller Kürze: Was ist Ihr Lieblingsort im Landkreis und warum?