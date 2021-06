Wie weiter nach der Schule? Berufsberater beantwortet am 7. Juli Fragen im Chat und am Telefon

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Welchen Beruf soll ich ergreifen? Diese Frage stellen sich in jedem Jahr die Schüler insbesondere der Abschlussklassen. Die Corona-Pandemie hat es in diesem und auch bereits im vergangenen Jahr nicht einfach gemacht, sich nach Praktika und Lehrstellen umzusehen. Dabei ist die Chance, direkt vor der Haustür eine Lehrstelle zu finden, so günstig wie nie: Fast 600 betriebliche Ausbildungsstellen werden angeboten und gleichzeitig gibt es nicht einmal 400 Bewerber im gesamten Landkreis, war aus der Sangerhäuser Arbeitsagentur zu erfahren. Und auch aktuell sind noch immer eine ganze Menge Lehrstellen unbesetzt.

Kaum Sprechstunden der Berufsberater

Man muss also beide Parteien - Schüler und Ausbildungsbetrieb - nur zueinander bringen. Das wiederum ist die Sache der Berufsberater der Arbeitsagentur, die normalerweise auch regelmäßig an den Schulen präsent sind. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten die Berufsberater jedoch nur wenige Sprechstunden abhalten oder in Veranstaltungen informieren. Auch Berufsmessen mussten abgesagt werden oder wurden wie die Berufsorientierungsmesse „Zack“ in die virtuelle Welt verlagert. Hinzu komme, so Agenturchefin Martina Scherer in einem Interview, dass die Schüler die kurzen Zeiträume, in denen die Schulen geöffnet waren, zuerst den Schulstoff bewältigen wollten und mussten und nicht als Erstes an die Berufsberatung dachten.

Natürlich habe man in der Berufsberatung der Agentur Alternativen angeboten, so Scherer. Die Berufsberater waren jederzeit online oder per Telefon ansprechbar. Doch die Hemmschwelle, den Berater selbst aus eigener Initiative anzusprechen, sei für die Jugendlichen offenbar groß. Hinzu komme, das haben die Berater in persönlichen Gesprächen jetzt sehr oft gehört, dass sich die Jugendlichen noch nicht fit fühlen für den Start ins Berufsleben. Sie nehmen an, sehr viel Schulstoff versäumt zu haben und wollen lieber noch ein Schuljahr zur Sicherheit dranhängen. Das erkläre auch, weshalb es in diesem Jahr ein Viertel weniger Bewerber gebe als im Jahr davor, so Scherer.

Berufsberater live in der MZ

Die Mitteldeutsche Zeitung will dabei unterstützen, dass Jugendliche mit einem Berufsberater in Kontakt kommen und ihre Fragen stellen können, und zwar am 7. Juli von 15 bis 17 Uhr. Dann wird Berufsberater Karsten Hutfilz live und im Chat Fragen rund um das Thema Berufswahl und wo und wie man jetzt eine Lehrstelle oder ein Praktikum findet, beantworten.

Aber auch Eltern und Großeltern können sich an diesem Tag mit ihren Fragen gern an den Experten wenden. Es ist möglich, vorab Mails an die Redaktion zu senden unterm Stichwort: „Fragen an den Berufsberater“. Bitte senden Sie gern vorab schon Ihre Fragen per Mail an redaktion.eisleben@mz.de. Am 7. Juli erreichen Sie den Berufsberater per Telefon unter 03475/614614 oder auf der Facebookseite der MZ Eisleben. (mz)