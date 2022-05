Wie steht es um den Hochwasserschutz in Mansfeld-Südharz?

Noch mehr Sicherheit gibt das neue Rückhaltebecken an der Talsperre in Wippra. Das Foto entstand bei der Einweihung

Wippra/MZ - Gewitter und Starkregen kündigt der Deutsche Wetterdienst für den Sonntag in Sachsen-Anhalt an. Die jüngste Hochwasserkatastrophe im Rheinland, die neuen Bilder aus China und die Erinnerung an die eigenen Hochwassererfahrungen in der Region in den vergangenen Jahren machen da hellhörig. Wie sicher sind wir aktuell? Fassen die Rückhaltebecken in Kelbra und Wippra die Wassermassen, die da vielleicht noch kommen werden.